Ein teures Lärmgutachten, die drohende Schließung des Eden wegen Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft – Klaus Erb will nicht mehr. Der Pächter des Traditionsclubs in der Karlstraße sucht einen Nachfolger. Die erneute Debatte um die Kultstätte kurz vor Schwörmontag schlug in sozialen Medien...