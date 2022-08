Kisten mit Messer, Gabeln und Löffeln stehen bereit, Teller und Tassen stapeln sich, Handwerker gehen emsig ein und aus: Es geht offensichtlich bald los in den beiden neuen Lokalen am Münsterplatz. Denn im ehemaligen Abt-Gebäude am Eingang zur Platzgasse, das Erwin Müller saniert hat, wird nicht...