Rathausmitarbeiter, junge Menschen, die sich noch kein Auto leisten können und Familien, die gerne den Zweitnutzer-Bonus nutzen. Sie alle buchen die SWU2go-Fahrzeuge, die in den Städten Ulm und Neu-Ulm sowie in den beiden Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm an festen Standorten mit Ladesäulen berei...