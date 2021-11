Er ist einer der ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr, vollendet demnächst sein 65. Lebensjahr und wird am 17. März 2022 in den Ruhestand verabschiedet: Generalleutnant Jürgen Knappe, in Personalunion Befehlshaber des Ulmer Nato-Logistik-Kommandos JSEC sowie des Multinationalen Kommandos Operati...