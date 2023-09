Am Montagabend (18.09.) gegen 21:55 Uhr ist es am Ulmer Hauptbahnhof zu einem tätlichen Übergriff gegenüber Polizeibeamten gekommen. Ein 38-Jähriger war zuvor mit dem Regionalzug in Richtung Ulm unterwegs – konnte einem Zugbegleiter aber weder ein gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen.

Mann versetzt Beamten Kopfstoß

Auch herbeigerufenen Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Mann am Ulmer Hauptbahnhof höchst unkooperativ und aggressiv, weshalb er gefesselt zur Dienststelle gebracht wurde. Dort trat er, nach Informationen der Polizei, mehrfach gegen eine Glastür und attackierte schließlich einen Beamten körperlich, indem er versuchte, diesem einen Kopfstoß zu versetzen. Der 21-jährige Bundespolizist konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen ermittelt.