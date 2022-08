„Das ist wie Radfahren. Verlernt man nicht“: Annemarie Rupp ist nicht bang vor dem großen Altstadt-Hock, den sie nach zweijähriger Corona-Pause in Zusammenarbeit mit Carsten Baur von der Bürgerwehr wieder hauptverantwortlich organisiert. Am Samstag, 20. August, werden zu dem Event in Dietenhe...