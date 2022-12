Musik, Blumen und viele lachende Gesichter. Am meisten strahlte am Sonntagabend im Wainer Rathaus aber Stephan Mantz: Der Bürgermeister der kleinen Weihungsgemeinde (Landkreis Biberach) kann mit großem Rückhalt aus der Bevölkerung in seine zweite Amtszeit durchstarten.

94 Prozent wählen Mantz

6...