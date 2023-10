Am Donnerstagmorgen (12. Oktober) öffnen sich um 9.30 Uhr die Türen der neuen Thalia-Buchhandlung in der Hirschstraße. Nach acht Wochen Umbau strahlt der Laden in neuem Glanz: Zwei Stockwerke mit über 85 000 Büchern, mehreren gemütlichen Leseecken und Selbstbedienungscafé. Im ersten Stock gib...