In Sri Lanka gehört der 48-jährige Siri Samanthabhadra Thero zu den bekanntesten buddhistischen Gelehrten. Als Humanist und Visionär hat er in seinem Heimatland zwei gemeinnützige buddhistische Klöster gegründet. Seine Botschaft trug er bereits nach Indien, Malaysia, Tibet, Nepal, Neuseeland, Australien, den Mittleren Osten und in die USA.

Nun kommt der buddhistische Mönch zu einem Vortrag nach Ulm. Außerdem sind eine Reihe von Produktionsbesichtigungen bei landwirtschaftlichen Betrieben geplant, da Siri Samanthabhadra Thero in seinem Heimatland zahlreiche landwirtschaftliche Projekte betreut und sich sehr für die Lebensmittelproduktion interessiert.