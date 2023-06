Könnte der Elektrofachmarkt Jehle ein neuer Mieter in der ehemaligen Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm werden? Jehle-Geschäftsführerin Daniela Yildiz könnte sich diesen Standort durchaus vorstellen. „Die Räume dort sind ideal und würden uns nicht so viel Arbeit machen“, sagt sie. Dort sei die Infra...