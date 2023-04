Schock am Sonntagabend (16.04.2023): In einem Mehrfamilienhaus in Ulm ist es zu einem Brand gekommen. Was bisher bekannt ist.

Wie ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums auf Anfrage mitteilt, ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Ulmer Finanzamts zu einem Feuer in einem Badezimmer gekommen. Ausgegangen von einem brennenden Durchlauferhitzer, seien die Flammen auf einen Duschvorhang übergegangen. Eine Bewohnerin wurde laut Polizei beim Löschen des Brands verletzt.

Feuer in Ulmer Weststadt: Ursache unbekannt

Polizei und Rettungskräfte rückten an. Die Brandwunden der Frau wurden direkt im anwesenden Krankenwagen behandelt. Die Schwere der Verletzungen ließ sich so kurz nach dem Vorfall noch nicht beurteilen.

Doch wie kam es zu dem Feuer? Am Sonntagabend konnte die Polizei noch keine Angaben zur Ursache des brennenden Durchlauferhitzers machen.