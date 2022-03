Glück im Unglück hatten am Mittwoch die Bewohner eines Hauses im Schnürpflinger Teilort Beuren. Sie konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, als die Flammen des ans Wohnhaus angebauten Carports auf das Dach des Hauses übergegriffen. Laut Feuerwehr brach der Brand gegen 12 Uhr an dem ...