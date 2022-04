Was ist da los am Donauufer in Ulm? Kippt der historische Metzgerturm oder warum ist er an riesigen Seilen an der Ulmer Stadtmauer befestigt? Auf jeden Fall lohnt es sich, kurz auf der Stadtmauer an der Donau zu verharren. Oder besser noch, ein paar Schritte zu gehen, um neue Perspektiven zu bekomme...