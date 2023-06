Gewerbetag in Bermaringen und Wippingen: Viel zu sehen, viel zu bestaunen

Das Wetter spielte mit, die Vereine in den beiden Dörfern legten sich wie die örtlichen Betriebe mächtig ins Zeug, die Besucherinnen und Besucher strömten: So lief der Gewerbetag in den beiden Blausteiner Ortsteilen.