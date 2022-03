Wie haben Lehrer und Schüler das Homeschooling erlebt? Um das herauszufinden, haben Achtklässler am Lessing-Gymnasium mehrere Interviews geführt. Die meisten Mitschüler sagten demnach, ihnen falle es „sehr schwer“ in den Video-Konferenzen dauerhaft zuzuhören und sich zu konzentrieren. Vorschlag: Die Gruppenarbeit in sogenannten „Break-out-Rooms“ solle abgeschafft werden, da dort eh nichts passiere.

Kein Ersatz für Präsenzunterricht

Die befragten Lehrer betonten, Online-Unterricht sei kein Ersatz für den Präsenzunterricht. Dennoch seien Videokonferenzen eine bessere Alternative zu dem Aushändigen von Arbeitsaufträgen. Für die Zukunft sei geplant, mehr Struktur und Rituale wie etwa Testformate einzubauen.