Zum neuen Schuljahr wird an der Regenbogen-Grundschule in Wiblingen manches anderes. So werden dort zur Leistungsbeurteilung künftig keine Noten mehr verteilt, sondern Kinder und Eltern erfahren in Entwicklungsgesprächen, wie das Kind lernt. Möglich machen das die „lernförderlichen Leistungsr...