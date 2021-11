„Wir sind top modernisiert und gehören bestimmt zur Spitze in der Region.“ Ariane Pentz, die Rektorin der Gemeinschaftsschule Dietenheim, kam schon immer gern in „ihre“ Schule in der Kleinstadt. Seit diesem Herbst hält sie sich noch lieber auf in dem weitläufigen Gebäude am Stadtrand. Un...