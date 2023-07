Bildung in Blaustein

In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Veränderungen an der Felsenstraße gegeben. Gegründet als Außenstelle der Elly-Heuss-Realschule in Ulm, ist die Schule mit ihren rund 400 Schülerinnen und Schülern inzwischen voll digitalisiert. Gefeiert wird mit einem Schulfest.