Ein maskierter Mann mit Messer sorgte am Donnerstag, den 18.08.2022, in Ulm für Aufregung. Der Bewaffnete war gegen 19 Uhr in der Ulmer Friedrichsau nahe der Donau unterwegs, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Passanten, die auf am Neu-Ulmer Ufer unterwegs waren, sahen den Bewaffneten und alarmierten die Polizei.

Polizei nimmt Mann mit Maske und Messer in Friedrichsau fest

Die Beamten konnten den Mann festnehmen. Am Abend gegen 21.30 Uhr befand sich der Mann noch auf dem Ulmer Polizeirevier in Gewahrsam. Was genau passiert ist, versucht die Polizei durch Ermittlungen zu erfahren. Über Verletzte oder Geschädigte ist aktuell noch nichts bekannt. Auf Facebook äußerten sich mutmaßliche Augenzeugen dazu. Auch die genauen Beweggründe des Mannes sind noch unklar.



Berichte über Mann mit Messer und Maske auf Facebook

Auch über Social Media gibt es bereits Meldungen zu dem Bewaffneten aus der Friedrichsau. „Scary Movie Day am Donau Ufer“ schreibt ein User in der Facebook und fragt, ob die Polizei den Mann, der dort mit Maske und Messer rumgefuchtelt habe, schon erwischt hat. Ein anderer User hat gepostet, dass der bewaffnete Mann in der Friedrichsau Menschen mit seinem Messer bedroht habe. Verletzt sei niemand worden, kommentiert ein anderer in der Gruppe.

Details zum Maskierten mit Messer in Ulm folgen

Sobald es weitere Informationen und Details zu dem Maskierten mit Messer aus der Ulmer Friedrichsau gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.