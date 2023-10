Wir bauen an der Zukunft unserer Gemeinde“, sagte Bürgermeister Bernd Mangold am Donnerstag (28. September) beim Richtfest für den Kindergarten-Anbau in Berghülen. Der Gemeinde-Kindergarten „Kernige Knirpse“ umfasst fünf Gruppen, eine davon ist derzeit in einem Container untergebracht.