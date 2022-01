Für Susanne M. (Name der Redaktion bekannt) ist es ein seit Monaten währender Alptraum. Im Juni erkrankte ihr Ehemann, 55, an akuter myeloischer Leukämie. Nach zunächst erfolgreicher Stammzelltransplantation im September liegt er seit 16. Dezember erneut in der Uniklinik: Es gab Komplikationen...