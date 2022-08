Unter Entspannung stellt sich jeder etwas anderes vor. Sport gehört für viele dazu. Aber gleich so? In 15 Tagen mit dem Fahrrad von der Nordsee ans Mittelmeer, und auf dem Weg dorthin noch die höchsten Gipfel dreier Länder besteigen, alles in allem 1500 Kilometer und 25 000 Höhenmeter. „D...