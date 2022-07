Bernd Hummel ist auf großer Tour: Er will in 15 Tagen von der Nordsee ans Mittelmeer radeln und auf dem Weg noch drei Gipfel besteigen, die zugspitze, den Großglockner und den Triglav: 1500 Kilometer und 25 000 Höhenmeter. „60 läuft – 60 drüber und drunter“ heißt das Ausdauerprojekt des Mitorganisators des Einstein-Marathons. Am Mittwoch, 27. Juli, startet er nördlich von Emden , und am Samstag, 30. Juli, macht er in Ulm Station: Um 15 Uhr will der 60-Jährige auf dem Münsterplatz eintreffen.