Laut ADAC ist Superbenzin der Sorte E10 in Deutschland so teuer wie nie. Im bundesweiten Tagesschnitt kostete ein Liter am gestrigen Dienstag 1,712 Euro und übertrifft damit einen Preisrekord aus dem Jahr 2012. Auch der Dieselpreis bewegt sich aktuell von Rekord zu Rekord und lag gestern bei 1,640 ...