Die Gastronomen und Händler in der Hafengasse, einer von Ulms kleineren Einkaufsstraßen, sind auf den Barrikaden. Mit markigen Worten und Drohungen, den weiteren Glasfaserausbau in ihrer Straße zu unterbinden, stehen sie im offenen Konflikt mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) . Der Grund: Die Selbstständigen fürchten um ihre Existenzen, weil die SWU ausgerechnet in einer Zeit bauen, die für Wirte und Händler eine wichtige Verdienstzeit sind.