Demnächst soll es an der Großbaustelle Blaubeurer Tor losgehen mit Leitungsverlegungen. Vorher wurden jetzt sechs mehr als zehn Meter hohe Schwarzkiefern und eine ebenso stattliche Hainbuche „gerettet“ und nach Söflingen verpflanzt. In der Hauffstraße, in der Nähe des Landratsamtes, musste ...