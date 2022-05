Insgesamt 40 Bauplätze für Einfamilienhäuser will die Stadt Erbach in diesem Sommer öffentlich zum Verkauf anbieten. Das hat der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich entschieden – vier Mitglieder enthielten sich. Bürgermeister Achim Gaus sagte in der Sitzung, nun sei die Frage, „ob das V...