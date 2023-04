Wegen Reparaturarbeiten an einem Bahndurchlass auf der Bahnstrecke Ulm-Biberach durch die DB Netz AG muss der Donauradweg in Ulm zwischen Donautal und Adenauerbrücke gesperrt werden. Die Sperrung ist von Freitag, den 21.04.2023, bis Freitag, den 28.04.2023, geplant. Während dieser Zeit müssen die Radler und Fußgänger einen gehörigen Umweg in Kauf nehmen - Die Umleitung ist eingerichtet.

© Foto: Stadt Ulm

Die empfohlene Umleitung führt auf Neu-Ulmer Seite vorbei am Donaukraftwerk bis zu den Kleingärten, über die Illerbrücke auf die Wiblinger Straße und im Bereich der Adenauerbrücke zurück auf die Ulmer Seite, teilt die Stadt mit. Der Streckenverlauf der viel längeren Umlelitung ist auf der Grafik abgebildet.

