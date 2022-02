Am Bahnhof in Beimerstetten wurde am Sonntag eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Stuttgart mit. Ein Techniker der Deutschen Bahn hatte die Granate am Vormittag neben den Gleisen entdeckt. Sie lag in einem Graben, der im Zuge von Bauarbeiten ausg...