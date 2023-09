Autofahrer aufgepasst: Es droht wieder Stau bei Ulm! Der morgendliche Berufsverkehr kann am Donnerstag, den 14.09.2023 noch durch, doch von 17.30 Uhr an ist der nördliche Kreisverkehr bei der Raststätte Seligweiler gesperrt. Die Sperrung dauert mehrere Tage an. Und zwar über das gesamte Wochenende bis zum Montag, den 18.09.2023, um 6 Uhr.

A8-Anschlussstelle Richtung München bei Ulm Ost gesperrt

Das bedeutet auch, dass für die A8 in Fahrtrichtung München die Anschlussstelle Ulm-Ost nicht benutzt werden kann. Der Kreisverkehr muss saniert werden, da die Betonfahrbahn deutliche Gebrauchsspuren hat. Die Risse und abgeplatzten Fugen sind mit bloßem Auge sichtbar.

Sperrung bei A8 Ulm-Ost: Die offiziellen Umleitungen

Um die Sperrung sinnvoll zu Umfahren, gibt es offizielle Umleitungen. Diese sind wie folgt:

Wer von der A8 aus Richtung München kommt und von der Autobahn runter will, dem wird empfohlen bis Ulm/West weiterzufahren und von dort zurück auf der A8 nach Ulm/Ost. Denn auf der anderen Seite ist die Ausfahrt möglich.

aus Richtung München kommt und von der Autobahn runter will, dem wird empfohlen bis Ulm/West weiterzufahren und von dort zurück auf der A8 nach Ulm/Ost. Denn auf der anderen Seite ist die Ausfahrt möglich. Wer auf die A8 in Richtung München will, der soll über die Nordtangente und die B10 zur Auffahrt Ulm/West fahren.

in Richtung München will, der soll über die Nordtangente und die B10 zur Auffahrt Ulm/West fahren. Der Verkehr auf der L1079 Richtung Albeck wird einspurig mit Hilfe einer Ampel geregelt.

wird einspurig mit Hilfe einer Ampel geregelt. Zur Tank- und Rastanlage Seligweiler gelangt man über eine ausgeschilderte Umleitung. Die Lastwagen-Parkplätze können über Tankstelle und Autohof angefahren werden.

gelangt man über eine ausgeschilderte Umleitung. Die Lastwagen-Parkplätze können über Tankstelle und Autohof angefahren werden. Für den aus Langenau kommenden Bus gibt es eine Ersatzhaltestelle im Bereich der LKW-Parkplätze.

Kein Durchkommen nach St. Moritz

Die Zufahrt St. Moritz bleibt für die gesamte Zeit gesperrt. Dagegen kann aus der anderen Richtung die Gemeindeverbindungsstraße von Thalfingen nach Seligweiler befahren werden.

Die gute Nachricht: Schon am Montag, 18. September, 6 Uhr, sollen die Arbeiten fertig sein. Dann bleibt lediglich die Zufahrt zum Rasthof Seligweiler für alle, die aus Langenau kommen gesperrt. Von Montag, 25. September an soll dann wieder komplett freie Fahrt herrschen.