„Layla“ rauf und runter: Der umstrittene Ballermann-Hit war am Schwörwochenende immer und immer wieder in Ulm zu hören. Und der wegen Sexismus in Kritik stehende Text wurde aus tausenden Kehlen mitgesungen: „Ich hab‘ ‘nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, g...