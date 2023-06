Nichts geht mehr auf der Südbahn von und nach Ulm am Freitagmorgen (30.6.): Nach einem Notarzteinsatz in Biberach musste die Strecke zwischen Biberach und Ulm gesperrt werden. Das teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit. Eine Sprecherin sagte auf Anfrage, dass ein Notarzt zur Strecke eilte, nachdem sich in Biberach ein Personenunfall ereignete. Die Strecke sei noch bis etwa 12 Uhr gesperrt und ein Ersatzverkehr in Planung.

Zur gleichen Zeit gab es eine weitere Störung im Bahnverkehr: Zwischen Ulm und Laupheim-West war ein Zug liegengeblieben und musste repariert werden. In der Folge verspäteten sich andere Züge oder fielen aus. Die Deutsche Bahn konnte noch nicht sagen, wie lange die Störung an dem Zug den Bahnverkehr beeinträchtigen wird.