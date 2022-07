Im Stellwerk am Ulmer Hauptbahnhof ist heute Morgen (5.7.) schon wieder eine Störung aufgetreten. Nur einen Tag nach der letzten Störung hieß es wieder: Viele Züge fallen aus, werden umgeleitet oder haben viel Verspätung.

Der SWR berichtete um kurz nach 7 Uhr, dass es unter anderem auf der Strecke nach Augsburg zu Verspätungen kam. In Richtung Allgäu und Bodensee seien einzelne Züge ganz ausgefallen.

Störung am Ulmer Hauptbahnhof: Stellwerk funktioniert wieder

Der SWR berichtet, dass die Störung inzwischen behoben ist. In der DB Navigator App erscheint trotzdem weiterhin folgende Meldung: Fernzüge werden/wurden wegen des defekten Stellwerks an Ulm vorbeigeleitet. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindung kurz vor der Abfahrt noch einmal zu prüfen.

Halten Fernzüge wieder am Ulmer Hauptbahnhof?

Die Verbindungsauskunft in der App zeigt, dass seit 8 Uhr offenbar wieder Fernzüge in Ulm halten, allerdings noch verspätet. Gegen 10:30 Uhr hatte sich die Lage normalisiert. Um 11:45 Uhr haben viele Fernzüge in Richtung München und Stuttgart noch Verspätungen von bis zu 15 Minuten, halten aber alle wieder in Ulm. Die Regionalzüge fahren überwiegend pünktlich.

Die Deutsche Bahn war zunächst nicht zu erreichen. Somit bleibt das tatsächliche Ausmaß der Stellwerksstörung zunächst unklar.