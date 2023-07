In Blaubeuren ist es am Mittwoch (26. Juli) zu einem Stromausfall gekommen. Ampeln fielen aus, in Geschäften gingen die Lichter aus. Nach Angaben des Energieversorgers ENBW hatte um 12.38 Uhr ein Bagger ein Mittelspannungs-Erdkabel beschädigt. Betroffen war ein Viertel der Haushalte in Blaubeuren.