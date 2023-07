Die Back Factory in der Neuen Straße 83 ist zu – wo vor kurzem noch Backwaren und Getränke aufgereiht in Regalen standen, herrscht nun gähnende Leere. An die kahlen Wände sind Leitern angelehnt, es wird schon renoviert. Zuletzt lief das Geschäft der Back Factory in der Neuen Mitte schleppend,...