Das Autohaus Jllig zieht sich nach 13 Jahren von der Laichinger Alb zurück. Wie Geschäftsführer Klaus Jllig berichtet, schließt er den Standort an der Geislinger Straße in Laichingen zum 30. Juni. Das Unternehmen bietet seine Dienste dann nur noch am Hauptsitz in Münsingen an. 2009 hatte Jll...