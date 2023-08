Die Zeit der großen Baustellen mit längeren Voll- und Teilsperrungen der A8 über die Alb ist vorüber. Zuletzt waren der Albabstieg am Drackensteiner Hang in Richtung Stuttgart sowie ein Abschnitt bei Ulm-West in beiden Richtungen jeweils nur auf einer Spur befahrbar. Die umfangreichen Arbeiten a...