Es war an einem März-Wochenende, als der Himmel über Steffen und Sarah Kaufmann in Beimerstetten einzustürzen drohte. Das war 2021. „Meine Frau, die in einem Reisebüro arbeitet, war wegen Corona in 100 Prozent Kurzarbeit“, sagt Steffen Kaufmann. Und seine lange geplante Übernahme der KFZ-We...