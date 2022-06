Schockierendes Erlebnis für einen kleinen Jungen in Rot an der Rot im Landkreis Biberach: Das fünf Jahre alte Kind wurde plötzlich von zwei Hunden angegriffen und gebissen. Es erlitt schwere Verletzungen. Jetzt ermittelt die Polizei. Was war geschehen?

Hundebisse: Polizei-Einsatz in Rot an der Rot