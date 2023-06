Wer am Mittwoch, 14.06.2023, plötzlich erkrankt oder als chronisch kranker Mensch seine regelmäßig einzunehmenden Medikament braucht, könnte Probleme bekommen: Viele Apotheken haben wegen eines Protesttages geschlossen , nur wenige sind im Zuge des Notdienstes geöffnet.

Apotheken im Notdienst heute: Wer hat am Mittwoch geöffnet?

Welche Apotheken haben also am Mittwoch, 14. Juni in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung geöffnet? Hier die Liste:

Interaktive Karte: Apotheken in Ulm und Umgebung im Notdienst

Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Notdienst-Apotheken in der Region, die am Protesttag geöffnet haben: