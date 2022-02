Per Mail, in Telegram-Kanälen aber auch in Whatsapp-Gruppen dürfte das Papier inzwischen tausenfach verbreitet sein. „Anleitung um Masken-Bußgelder zu vermeiden“ ist es in aller Schlichtheit überschrieben. Darunter steht eine detaillierte Anleitung, wie man als Maskenmuffel reagieren soll, w...