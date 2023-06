Vergangene Woche warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehrfach vor Hitze in Ulm und in Baden-Württemberg. Am Sonntag (15.06.) warnt der DWD vor einem anderen Phänomen: Erhöhte UV-Intensität. Was das bedeutet und worauf Menschen heute besonders achten sollten.

Zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr gilt die aktuelle amtliche Warnung des DWD vor erhöhter UV-Intensität. In dieser Zeit komme es zu ungewohnt hoher UV-Strahlung. Daher seien Schutzmaßnahmen „unbedingt erforderlich“, schreibt der DWD auf seiner Webseite. In dieser Zeitspanne sollte längere Aufenthalte im Freien, wenn möglich, vermieden werden. Auch im Schatten ist man nicht sicher vor schädlicher UV-Strahlung. Daher rät der DWD auch dann zu einem sonnendichten Oberteil und langen Hosen und vor allem Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 aufzutragen. Ebenso: Sonnenbrille und Sonnenhut nicht vergessen.

Richtiges Verhalten bei hoher UV-Intensität: DWD gibt Tipps

Wie genau sieht sonnengerechte Kleidung aus? Und wie trage ich Sonnencreme richtig auf? Auch dazu gibt der DWD Auskunft . Bei sonnengerechter Kleidung komme es auf

dicht gewebte Stoffe

Hüte mit Schirm und Nackenschutz

Schuhe, die den Fußrücken schützen

und die Kennzeichnung „UV-Protection-Factor UPF 30“

oder das Prüfsiegel „UV-Standard 801“ an.

Bei Sonnenbrillen sei auf die Kennzeichnung „DIN EN ISO 12312-1E“ mit dem Standard „UV-400“ zu achten.

Sonnencreme sollte nicht genutzt werden, um den Aufenthalt in der Sonne zu verlängern. Generell gehört Sonnencreme auf alle unbekleideten Hautstellen. Der Lichtschutzfaktor sollte mindestens 30 betragen. Die Creme sollte vor dem Aufenthalt in der Sonne aufgetragen werden, und zwar möglichst dick und gleichmäßig. Achtung: besondere Aufmerksamkeit sollte laut DWD den „Sonnenterassen“ des Körpers geschenkt werden. Diese sind

Nase

Ohren

Lippen

Schultern

Fußrücken.

Alle zwei Stunden sollte das Eincremen wiederholt werden. Babys sollten im ersten Jahr nicht mit Sonnencreme eingecremt werden und selbstverständlich auch nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden.