Ein Jahr lang im Ausland studieren und alle Kosten erstattet bekommen. Was sich traumhaft anhört, macht die Alexander-Spohn-Stiftung möglich. Sie finanziert Auslandsaufenthalte für Studierende, die in Ulm oder am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm ihr Abitur gemacht haben. Das Spohn-Stipendium gibt es ...