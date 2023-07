Torben Stolze ist neuer Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Laichingen. Susanne Pacher, Abteilungspräsidentin im Regierungspräsidium Tübingen, hat den 42-jährigen Studiendirektor am Dienstag während einer Feier in sein Amt eingesetzt. Stolze war bisher Abteilungsleiter am Hans und S...