Südwestmetall Ulm ist der sechste Großspender für das Albert Einstein Discovery Center. Die Bezirksgruppe des Arbeitgeberverbands der Metall- und Elektroindustrie gibt 50 000 Euro für das geplante Erlebniscenter über Leben und Werk des berühmten, in Ulm geborenen Physikers.

„Wir sehen das Discovery Center als große Chance für die Region, vor allem junge Menschen für Naturwissenschaften und deren technologische und industrielle Anwendung zu begeistern“, sagt Peter Fieser, Vorsitzender der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ulm. „Gerade unsere Branche hat Bedarf für diese potenziellen Fachkräfte von morgen.“

Nancy Hecker-Denschlag, die Vorsitzende des Fördervereins, freut sich, Südwestmetall als sechsten Großspender im Kreis der „Ersten 11“ begrüßen zu dürfen: „Die großzügige Unterstützung bringt uns einen weiteren Schritt voran, unser Vorhaben umzusetzen. Zudem zeigt sie, dass die Industrieunternehmen in der Region hinter uns stehen.“

Für Südwestmetall reiht sich das Engagement für das Albert Einstein Discovery Center in eine lange Reihe von Nachwuchsförderungsprojekten ein. Ihr Ziel ist, Schülerinnen und Schüler für Technik und Naturwissenschaften und damit für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. „Der Fachkräftemangel ist in unserer Branche schon länger greifbar. Eine Entscheidung für einen MINT-Ausbildungsberuf oder auch ein Studium auf diesem Gebiet, bietet hervorragende Karrierechancen“, erläutert Götz Maier, Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ulm.

Erst am Anfang Juli hatte der Ulmer Gemeinderat einstimmig entschieden, dass der Verein die alte Paketposthalle am Hauptbahnhof als Standort für das Center erhalten wird. „Wir gehen das Projekt jetzt Step-by-Step an“, erklärt Hecker-Denschlag. Das gelte auch für die „Ersten 11“, also die ersten elf Großsponsoren, die später im Eingangsbereich verewigt werden sollen: „Sechs sind es bereits und weitere werden folgen.“