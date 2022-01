Die Noerpel-Gruppe zählt zu den führenden Transport- und Logistikdienstleistern in Süddeutschland. Hinter 140 Jahren erfolgreicher Firmenpolitik steckt eine Familie. In fünfter Generation ist Judith Noerpel-Schneider (Foto) aktiv. Soziales Engagement ist der Familie wichtig. Deshalb spendet sie 5000 Euro an die Aktion.