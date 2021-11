Im Aktionsbüro geht es zu wie im Taubenschlag. Zwischen Kisten und Gutscheinen für Snacktüten mit Leberkäse behält Elke Faul den Überblick. „Kann noch jemand Sachen in der Stadt abholen?“, fragt sie in den Raum und schnell ist jemand verhaftet, der in der Mittagspause noch Botengänge übernimmt. Moritz Führle leistet ein Freiwilliges Soziales Jahr und kümmert sich darum, dass die Waren auf der Auktions-Webseite gut inszeniert werden: Er fotografiert wie ein Weltmeister. Den Hörer am Ohr und die Maus in der Hand beweist er, dass Männer sehr wohl fähig zum Multitasking sind.

Bierfässer, Lebkuchen und Couchtische

Weil man Münstersteine aber nicht mal so einfach unter den Arm klemmen kann, fährt Peter Behrendt mit dem Transporter vor. Er ist quasi temporärer Chef eines motorisierten Ein-Mann-Abholservices. Wenn er die Türen seines Fahrzeugs öffnet, kann jede Wundertüte einpacken: Neben einem toperhaltenen Damenfahrrad, Bierfässern und Magnumbierflaschen, jede Menge Lebkuchen und Geschenkkörben voller Lebensmittel, hat er mehrere Couchtische, Parfums, Wein und Liköre an Bord. „Ich komme mir vor wie der Gehilfe vom Nikolaus“, sagt Behrendt und lacht.

Das Angebot der Auktion verspricht also eine Wundertüte in Hochpotenz zu werden. Allein die Gutscheine spiegeln das pralle Leben. Es gibt sie für Restaurant-Besuche, Möbel von Inhofer, Schmuck, Physiotherapie, einen Sack Kartoffeln, fürs Fitnessstudio, fürs Verlegen eines Bodenbelags im Wert von 1500 Euro, für Fuß- und Basketballspiele, für den Besuch des Waldseilgartens und fürs Legoland. Selbst ein Nachhaltigkeitspaket wurde geschnürt mit Gutscheinen vom Unverpacktladen, einem Schuster und einer Schneiderin. Das Tolle ist: Es kommen laufend neue Artikel rein. Wer noch welche beisteuern will – einfach die Nummer (0731) 156-201 wählen.

Info Die Auktion startet am 5. Dezember und läuft bis zum 12. Dezember. Wer noch keinen Account hat: Anmeldung unter <a title="https://www.biet-mit-swp.de" href="https://www.biet-mit-swp.de" alt="%7B%22target%22%3A%22_blank%22%2C%22custom%22%3A%7B%7D%2C%22type%22%3A%22E%22%2C%22subject%22%3A%22%22%2C%22destination%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.biet-mit-swp.de%22%2C%22ir_link%22%3A1%2C%22alias%22%3A%22%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.biet-mit-swp.de%22%2C%22text%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.biet-mit-swp.de%22%2C%22version%22%3A1%2C%22mediasync_id%22%3A%22%22%2C%22user_params%22%3A%22%22%2C%22anchor%22%3A%22%22%7D">https://www.biet-mit-swp.de</a>