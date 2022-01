Die Sparkasse Ulm hat die Aktion 100 000 und Ulmer helft in der 51. Spendenrunde mit einem 10 000 Euro-Scheck erfreut. „Sie ist eine Spenderfirma der ersten Stunde, wie wir nicht viele haben“, lobt Aktionsleiter Bacherle. Sie habe von Anfang an die Finanzierung der Sparkassen-Überweisungsträger übernommen und Benefiz-Veranstaltungen großzügig unterstützt. Vor 51 Jahren hieß die Aktion 100 000 noch komplett Aktion Konto 100 000 und hatte auch genau diese Kontonummer bei der Sparkasse Ulm.

Große Freude am Bankschalter

„Es ist bemerkenswert und bewundernswert, was die Aktion 100 000 leistet. Wir unterstützen das gerne“, sagte Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm bei der symbolischen Spendenübergabe. Als vor Weihnachten Hilfsschecks eingelöst worden seien, habe das Team vom Service vermeldet, dass noch nie so viele Menschen den Schalter so glücklich verlassen hätten.