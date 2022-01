Die Neu-Ulmer Firma ARStec trägt seit rund zehn Jahren dazu bei, dass der Kontostand der Aktion 100 000 und Ulmer helft steigt. In der 51. Spendensaison sind es 3000 Euro, die gutgeschrieben wurden. „Die Aktion 100 000 liegt uns sehr am Herzen“, betont Ulrich Weber, Geschäftsführer des Betriebs für Abfallberatung, Recycling und Sondermüllentsorgung. Er sagt: „Man weiß, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt.“