Natürlich ist es schade, dass Susanne Rothfuß-Wamsler auch in diesem Jahr nicht im Kornhaus mit dem Hammer zuschlagen darf. Aber Hauptsache ist: Die Versteigerung findet statt, wenn auch virtuell im Internet.

Sehen wir doch einfach das Positive: Wer von daheim aus mitbietet – oder auf der Parkbank während der Rast bei einem Spaziergang – kann sich schon nicht mit Corona infizieren, sondern höchstens mit dem Auktions-Virus. Und dessen Wirkung ist bekanntlich zum Wohl aller Bedürftigen, weil der Erlös der Versteigerung dem guten Zweck dient. Natürlich fehlt uns allen die spezielle Atmosphäre im Kornhaus, das Gemeinschaftserlebnis. Wir vermissen die Sprüche von Susanne Rothfuß-Wamsler, die selbst eine angeditschte alte Bodenvase so hypen kann, dass ein Bieterduell entsteht.

Auch wenn die Moderatorin fehlt, die gewohnten Angebote sind da. Das neue Auto von Wuchenauer ist genauso zu haben wie die Lebensmittel-Pakete, für die im Kornhaus regelmäßig wahre Wettrennen in Richtung Kasse veranstaltet worden sind. Die beliebten Settele-Spezialitäten-Boxen sind da, jede Menge Gutscheine für Dienstleistungen und Waren – und Unikate wie die Betonspatzen, die es sonst nirgendwo auf der Welt zu kaufen gibt. An alle, die in der Adventszeit beim Wort Geschenke zu schwitzen beginnen: Keine Panik, Weihnachten ist gerettet!

Info Die Auktion findet vom 5. bis 12. Dezember auf https://www.biet-mit-swp.de. Wer im letzten Jahr bereits einen Account angelegt, hat, kann ihn auch weiterhin benutzen.